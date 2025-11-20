Ralliement de 35 élus de Kolda à la coalition "Diomaye Président" : le maire de Salikégné dément

Des allégations circulant récemment dans certains médias et réseaux sociaux, prétendant que trente-cinq (35) maires de la région de Kolda auraient collectivement décidé de rallier la coalition "Diomaye Président", ont suscité une réaction immédiate. Massiré Souané, maire de la commune de Salikégné a publié un démenti, qualifiant ces informations d'« infondées » et ne « reflétant en rien la réalité du terrain ».



Dans sa déclaration, M. Souané a assuré n'avoir pris part à aucune réunion ou concertation collective visant à discuter d'une adhésion de masse des élus locaux à cette coalition. « En ma qualité de maire d'une commune de la région de Kolda, et au vu des consultations que j'ai pu mener, je déclare n'avoir pris part à aucune réunion, ni à aucune concertation collective, visant à discuter de notre adhésion à ladite coalition. Ces affirmations sont donc infondées et ne reflètent en rien la réalité du terrain », a-t-il justifié.



Le maire de Salikégné a insisté sur la complexité et la diversité du contexte socioculturel et politique qui prévalent dans la région de Kolda. Selon lui, cette réalité « ne saurait permettre, à l'heure actuelle, un consensus politique aussi large et uniforme, impliquant un nombre aussi important de maires autour d'une seule et même initiative ».



Massiré Souané a conclu sa en récusant fermement ces informations erronées et en appelant à une plus grande rigueur et éthique dans le traitement des informations concernant les élus locaux de Kolda.