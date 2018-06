Ramadan-18e Nuit : 12 rakkas pour ressusciter auprès des élus d'Allah

18ème NUIT : 12 rakkas, soit 6 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois «Sabbihi isma rabbika al-a’la» , 1 fois «Khoul ya ayouhal kafirouna» et 1 fois «Khoul hou allahou ahad».



Celui qui aura fait cette prière aura la récompense de celui qui posséderait toutes les richesses de la vie et qui les aurait dépensées sur la voie de DIEU, le Très Haut. Il sera ressuscité avec ceux qui seront à l'abri de la crainte et des angoisses.