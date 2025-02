Ramadan 2025 : La Conacoc annonce l’observation de la lune pour le 28 février

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) a annoncé que l’observation de la lune, permettant de déterminer le début du mois de ramadan, se tiendra le vendredi 28 février 2025.



Dans un communiqué signé par l’imam El Hadji Oumar Diène, Président des imams et oulémas du Sénégal et de la Commission lunaire et du Dialogue interreligieux, la Conacoc précise que « cette observation aura lieu dans les locaux de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). »



Cette date correspond au 29e jour du mois de Radjab (Baraxlu) dans le calendrier musulman, une période déterminante pour l’annonce du premier jour du jeûne.



« La commission invite toute la communauté musulmane à prendre part à cette observation et à lui transmettre les résultats par téléphone afin d’officialiser la date du début du ramadan », note le document.