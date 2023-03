Ramadan-Histoire Prophète: Abraham (Ibrahim), "l'ami intime" du Miséricordieux

Rappel de la discussion entre Abraham et Nemrod



On rapporte que Nemrod était l'un de ceux qui ont dominé la Terre. Selon eux, seuls quatre rois dominèrent la Terre: deux croyants et deux négateurs. Les deux croyants sont Dhul-Qarnayn (l'homme aux deux cornes) et Salomon, sur lui Ie salut ; quant aux deux négateurs, ce sont Nemrod et Nabuchodonosor. Nemrod régna pendant quatre cents ans, il fut un tyran et un despote semant la corruption sur Terre, plein d'orgueil et d'arrogance. Lorsque Abraham l'appela a l'adoration de Dieu l'Unique, son ignorance, son égarement et sa suffisance Ie poussèrent à renier I ‘existence du Créateur et à polémiquer avec Abraham l'ami intime de Dieu en s'arrogeant les attributs de la divinité.



En effet, lorsque Abraham lui dit : « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort », « Moi aussi », lui a répondu le Nemrod, « je donne la vie et la mort. » Il prétendit être en mesure de Ie faire aussi. Nemrod ordonna qu'on amenât deux condamnés a mort. II gracia Ie premier et fit exécuter Ie second, rendant ainsi selon lui, la vie à l'un et donnant la mort à l'autre.



Abraham, invoqua alors un autre argument plus évident qui prouve l'existence du Créateur et la vanité des prétentions de Nemrod : « Dieu fait venir Ie soleil du Levant, fais-Ie donc venir de l'Occident ! » C'est ainsi qu'Abraham dévoila I‘ignorance, l’égarement et Ie mensonge de Nemrod devant ses sujets. As-Suddi a rapporté que ce débat a eu lieu entre Abraham et Nemrod, Ie jour même ou Abraham sortit du feu.



Nemrod recevait Ies gens de son peuple pour Ies approvisionner en denrées alimentaires ; Abraham se rendit auprès de lui pour Ie même but, c'est alors qu'eut lieu débat entre eux deux. A Ia fin, Nemrod refusa de donner à Abraham les provisions que celui-ci était venu chercher. Ne voulant pas retourner auprès de sa famille Ies mains vides, l'ami de Dieu remplit ses deux sacoches de terre pour faire croire aux siens qu'il avait apporté de la nourriture. Arrive chez lui, il déposa ses sacoches et s'endormit. Sa femme Sara prit les deux sacoches, les ouvrit, et, trouvant de la bonne nourriture, elle prépara un bon repas.



Zayd Ibn Aslam a dit aussi que Dieu envoya ensuite au roi despote un ange sous la forme d'un humain, qui l'invita à trois reprises à croire en Dieu, mais il refusa à chaque fois. L'ange lui dit alors : « Rassemble ton armée et je rassemblerai la mienne ».



Nemrod rassembla donc son armée au lever du soleil et s'apprêta au combat. Mais Dieu lui envoya une armée de moucherons qui, empêchant l'armée de Nemrod de voir, fondit sur eux, dévorant la chaire des hommes pour ne laisser d'eux que des os ; un moucheron pénétra dans Ie nez de Nemrod et y demeura quatre cents ans, Ie tor¬turant au point qu'il se frappait la tête avec une gouttière durant toute cette période jusqu'à ce que Dieu Ie fît mourir.