Ramadan-Histoire Prophète : L'histoire du sacrifié, Ismaël, sur lui Ie salut

L’émigration d'Ibrahim avec son fils Ismaël et sa mère Agar dans les montagnes de Paran



AI-Bukhari a rapporté, qu'Ibrahim amena Sara avec son fils Ismaël qu'elle allaitait encore, et les laissa près de la Maison Sacrée, au pied d'un grand arbre au-dessus de Zamzam , dans la partie la plus élevée de la Mosquée. II n'y avait alors personne à la Mecque et il n'y avait pas d'eau. Il les laissa là, avec pour seules provisions, une sacoche de dattes et une outre remplie d'eau. Puis il revint sur ses pas, mais Agar Ie suivit et lui dit : "Ô Abraham ! Où vas-tu, en nous laissant ici, dans ce désert ou rien ne nous est familier ? " Mais Abraham ne lui répondit pas. Elle répéta plusieurs fois sa question, mais il ne se retournait pas. Voyant cela, elle lui demanda : " Est -ce Dieu qui te l'a ordonné ? " II répondit : "Oui". Elle dit alors : "Alors Il ne nous abandonnera pas". Ibrahim quitta alors son enfant et sa mère et, lorsqu'il fut hors de leur vue, il se mit face à la Maison Sacrée et invoqua Dieu en ces termes : "Ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta Maison sacrée (la Ka'ba ). Ô Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et nourris-les de fruits. "



La mère d'Ismaël se mit alors à allaiter son fils et elle but I'eau de la gourde jusqu'à ce qu'il n'en restât plus rien. Puis elle fut prise d'une soif intense ainsi que son fils qui se mit à se tordre de douleur. Affolée, elle s’éloigna pour ne pas voir son fils dans cet état et elle escalada as-Safâ , la colline la plus proche d'elle, et se mit à scruter I'horizon pour voir s'il y avait quelqu'un dans les environs, mais en vain. Elle redescendit et relevant Ie pan de son habit elle courut dans la vallée jusqu'à atteindre Ia colline d'al-Marwa qu'elle escalada pour scruter l'horizon à la recherche de quelque âme qui vive. Ne voyant rien, elle redescendit de la colline et courut vers celle d'as-Safâ , faisant ainsi sept fois Ie parcours entre ces deux collines.



Ibn 'Abbas ajouta : « Le Prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit : "C'est pour cela que les gens font Ie parcours entre les deux collines. » Une fois parvenue au sommet d'al-Marwa , elle entendit une voix. Et tendant l'oreille, elle entendit à nouveau la voix l'interpeller. Elle dit alors : « Je t'ai bien entendu ; si tu as de l'eau, secourre -moi. » Elle vit alors l'ange à l'endroit où se trouve Zamzam . II fouilla la terre de son aile ou de son talon jusqu'à ce que l'eau en jaillisse. Agar se mit à faire un petit bassin pour recueillir de I'eau dans sa gourde, mais I'eau ne cessait de jaillir au fur et à mesure qu'elle recueillait de I'eau. Elle en but et donna Ie sein à son fils. L'ange lui dit : "N'aie pas peur d’être abandonnée, car ici, sera bâtie la Maison de Dieu par cet enfant et son père, et Dieu n'abandonnera pas les siens".



Un jour, des membres de Ia tribu des Jurhum venant du chemin de Kudâ' firent halte dans la vallée de La Mecque. lIs virent un oiseau tournoyer dans Ie ciel et soupçon­nérent la présence d'un point d'eau. lIs en voyèrent des éclaireurs qui leur confirmèrent cela. Ils s'y rendirent et, trouvant la mère d'Ismaël et son fils, ils lui demandèrent Ia permission de s'établir près d'elle. Les gens de Jurhum font venir leurs familles et s'établirent là.



Quand Ismaël devint un adolescent en état de faire ce que fait son père, il fut ordonne à Abraham dans un rêve de sacrifier son fils. Ce dernier s'empressa de dire à son père : « Ô , mon cher père, fait ce qui t'est commandé : tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants ». Selon Ibn 'Abbas , Mujahid , Ibraim plaça Ie couteau sur la nuque d'Ismaël afin de ne pas voir son visage au moment de I'immoler . Ibrahim prononça Ie nom de Dieu et Le glorifia, tandis que son fils fit Ie témoi­gnage de Ia foi et s'abandonna à la mort. « Il a fait passer Ie couteau sur sa gorge, mais Ie couteau ne coupait pas. » Il fut alors interpellé par Dieu : « Abraham, tu as confirmé la vision (…) . » Ismaël fut remplacé par un mouton blanc. Il fut immolé par Abraham à Mina et 'Ubayd Ibn 'Umayr, devant Ia Ka'ba.



Ismaël devint un jeune homme et apprit la langue arabe au contact des Jurhumites. Il leur plut, et les jurhumites lui donnèrent une de leurs filles en mariage. La mère d'Ismaël mourut peu de temps après. Un jour, Abraham revint voir son fils et Ie ne trouva pas chez lui. Sa femme lui dit qu'Ismaël était parti leur chercher des provisions. II I'interrogea sur leur situation et elle lui répondit qu'ils vivaient dans la gêne. II lui dit alors : "Lorsque ton époux sera de retour, tu lui diras que je lui adresse mon salut et qu'il doit changer Ie seuil de sa demeure". Á son retour, Ismaël qui avait un pressentiment, demanda a son épouse si personne n’était venu ce jour-là "Oui", lui répondit-elle, un vieillard (qu'elle décrivit) est venu nous voir. Il m'a demande de tes nouvelles, je lui en ai donné, il me demanda aussi comment nous vivions et je lui ai répondu que nous vivions dans la gêne". II lui dit : "T'a-t-il fait une recommandation ? " Elle répondit : "Oui, il m'a dit de te dire qu'il t'adressait son salut et que tu devais changer Ie seuil de ta maison. " Ismaël lui dit : "Ce vieillard est mon père et il me demande de me séparer de toi ; rejoins donc ta famille ! " Il I'a répudia et épousa une autre femme des jur­hum .



Abraham revint quelque temps après pour voir son fils. II ne trouva chez lui que sa nouvelle épouse. Il demanda des nouvelles d'Ismaël, mais sa femme lui répondit qu'il était parti leur chercher des provisions. II l'interrogea sur leur situation et elle lui répondit qu'ils vivaient bien par la grâce de Dieu. II lui demanda qu’elle était leur nourriture et leur boisson, elle répondit : « De la viande et de l'eau ». Abraham dit alors : "Mon Dieu, benis-Ieur la viande et l'eau ! " II lui dit : "Lorsque ton époux reviendra, tu lui transmettras mon salut et tu lui diras de conserver Ie seuil de sa demeure". À son retour, Ismaël lui demanda si quelqu'un leur avait rendu visite. Elle lui répondit qu'un vieillard il l'aspect agréable leur avait rendu visite et l'avait inter­rogé sur leur situation et qu'elle lui avait repondu qu'ils vivaient bien par la grace de Dieu. "T'a-t-il fait une recommandation ? ", lui demanda-t-il. " Oui" , repondit -elle, il m'a demande de te transmettre son salut et de te dire que tu dois conserver Ie seuil de ta demeure. " II dit à son épouse : "c'est mon père qui nous a rendu visite et il me recommande de te garder comme épouse".