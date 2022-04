Ramadan-Nafila de la 11ème NUIT : 4 rakkas pour "une aumône de mille écus"

Nafila 11ème nuit : Faire 4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 7 fois « Inna anzal nahou »,7 fois «Kafirouna » 7 fois « Khoul hou allahou ahad ». Après le dernier sallama, on récitera 70 fois « La hawla wala houwata illa bilahi alil hazim » et 70 fois « Allahouma salli ala mou hammadine wassalim » (O DIEU, répand tes bénédictions sur Mouhammed et accorde lui le salut).



DIEU pardonnera celui qui aurait fait cela ses anciens et futurs pêchés comme à celui qui aurait fait une aumône de mille écus, donné à manger et à boire à mille affamés et vêtu mille personnes ; il sera à l’abri de toute misère, danger, pauvreté, tristesse et calamités etc…Il entrera au Paradis sans être questionné.