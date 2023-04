Ramadan-Nafila de la 14ème NUIT : 8 rakkas pour être "préservé contre les maux d’ici et de l’au-delà"

14ème NUIT : 8 rakkas, soit 4 sallamas. Dans chaque rakka, le croyant doit récité 1 fatiha et 07 fois «Izaa djaa na souroul lahi ».



Recommandation : Celui qui l’effectue sera considéré comme quelqu’un qui a donné en aumône 1000 dinars; affranchi 1000 esclaves, donné 1000 personnes n’ayant rien à manger.



Dieu agréera toutes ses prières et son jeûne et il sera préservé contre les maux d’ici et de l’au-delà.