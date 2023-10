Ranch de Dolly: un feu de brousse ravage plus de 15 hectares

Un violent incendie s'est déclaré dans l'après-midi de vendredi dernier, ravageant plus de 15 hectares de végétation au Ranch de Dolly, situé dans le département de Linguère. Les flammes ont englouti une vaste étendue de la parcelle "Ogo", suscitant une mobilisation sans précédent des éléments de la brigade des Eaux et Forêts ainsi que des jeunes résidant dans les environs.



Grâce à des efforts soutenus, les équipes sur place ont réussi à maîtriser le sinistre le samedi aux alentours de onze heures. Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre l'incendie, l'origine exacte de celui-ci demeure jusqu'à présent un mystère. D’après Rewmi Quotidien, les autorités compétentes de la Brigade des Eaux et Forêts ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises de cet événement dévastateur.