Rapatriement de Sénégalais de la Mauritanie : discussions engagées sur de nouvelles conditions d'obtention de titres de séjour (Ministre)

Les autorités sénégalaises ont exprimé leur indignation face au traitement inhumain infligé à des citoyens sénégalais récemment rapatriés de Mauritanie. Dans une déclaration, la ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, Yacine Fall, a souligné que les conditions d'arrestation et d'expulsion des Sénégalais étaient préoccupantes. Elle a précisé : "il est vrai que chaque pays a ses lois, mais cela ne signifie pas qu’il faille violer les droits de la personne et la mettre dans des conditions de précarité, comme cela a été observé récemment."



Madame Fall a rappelé les relations fraternelles entre le Sénégal et la Mauritanie, soulignant la forte présence de Sénégalais en Mauritanie, tout comme des Mauritaniens vivent et travaillent au Sénégal, notamment dans un secteur privé mauritanien actif. Selon elle, depuis un certain temps, des discussions ont été entamées avec les autorités mauritaniennes. Une commission mixte a été mise en place, et le Premier ministre sénégalais a même effectué une visite officielle en Mauritanie.



Au terme de ces discussions, un accord a été conclu pour qu’à la fin mars 2024, la Mauritanie propose un nouveau cadre visant à faciliter l’obtention de titres de séjour pour les Sénégalais vivant sur son territoire. Cependant, les autorités sénégalaises attendent encore la mise en œuvre concrète de cet engagement.

La ministre a précisé qu'un chargé d'affaires avait été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Ce dernier lui a assuré que d'ici la fin mars 2025, des conditions beaucoup plus allégées seraient proposées pour permettre aux Sénégalais d'obtenir leur titre de séjour et vivre sereinement en Mauritanie.