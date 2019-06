Rappel à Dieu du journaliste et Docteur en Sciences Politiques Serigne Saliou Samb

Le journaliste Serigne Saliou Samb n’est plus. Rédacteur en chef pendant plusieurs années du journal L’Observateur, et ancien Directeur de publication des journaux Le Pays et Rewmi Quotidien, Serigne Saliou Samb était également Docteur en Sciences politiques. Il était sollicité dans les débats télévisés et faisait des éclairages et des analyses pointus sur l’actualité politique Sénégal.



La rédaction de PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée et toute à la presse sénégalaise.