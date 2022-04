Rapport 2021-2022: AfricTivistes s'inscrit dans un nouvel élan dans la construction d’une Afrique unie et démocratique

"L’Afrique a besoin de plus de démocratie. Le combat pour le respect des droits et libertés doit être renforcé et adapté aux menaces. Trois coups d’Etat ont été enregistrés en 2021 dans le continent, de nombreuses crises politiques et une multiplication des restrictions de l’accès à internet et des violations des libertés dans plusieurs pays, y compris ceux, jadis, présentés comme plus avancés démocratiquement", selon un résumé synthétique du rapport annuel d'activités de l'organisation AfricTivistes, parvenu à PressAfrik.



Durant l’année écoulée, AfricTivistes est monté au créneau à plusieurs reprises pour dénoncer les dérives démocratiques et porter le plaidoyer pour une démocratie réelle, une démocratie participative, une cyberdémocratie, une E-gouvernance et l’ancrage effective du respect des valeurs d’éthique de la gouvernance et de loyauté républicaines dans nos pays respectifs.



"Dans notre rapport d’activités annuel 2021-2022, nous avons démontré que malgré les vicissitudes de la vie (dérives démocratiques, crise sanitaire, restrictions des libertés, coupures d’internet, etc.), nous étions capables de nous adapter, de rester une force de contestation et de proposition, et mieux, de prendre un nouvel élan dans la construction d’une Afrique unie, démocratique et respectueuse des libertés. Cet élan est porté par une jeunesse engagée et résolument actrice de transformation sociale et politique. Elle est certes contestataire mais elle est aussi responsable. Ces efforts démontrent encore une fois que la demande de plus de démocratie dépasse largement l’offre des élites politiques au pouvoir", note le document.



Le rapport de 2021-2022 d'AfricTivistes revient également en grande partie sur la contribution de l’organisation dans la vulgarisation de la gouvernance locale ouverte par le biais du numérique. "Ce choix est justifié par notre engagement à faire du “bottom-up” en intervenant au niveau local pour outiller les collectivités et intervenir directement auprès des populations pour propulser la citoyenneté augmentée. AfricTivistes reste ainsi fidèle à sa vocation de capaciter, de co-construire, de proposer des solutions innovantes et d’apporter de nouvelles dynamiques citoyennes par le biais de projets et d’approches inclusives. C’est dans ce sens d’ailleurs qu’un fort plaidoyer pour la Démocratie, les Élections et la Bonne gouvernance en Afrique constitue la trame de l’ensemble des activités déployées et présentées dans ce rapport", souligne le texte synthétique.



"Dans un contexte d’instabilité politique découlant en grande partie de période pré-électorale où post-électorale, caractérisé par des putsch qui prennent des proportions inquiétantes et souvent accueillis triomphalement par les populations, AfricTivistes opte pour la vulgarisation des engagements contenus dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) de l’Union Africaine (UA). À travers le programme The CharterProject Africa, AfricTivistes vient de lancer un Mooc exclusivement dédié à la Démocratie, aux Élections et à la Gouvernance sur le continent", indiquent Cheikh Fall et ses collaborateurs