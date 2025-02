Rapport Cour des Comptes : Aissata Tall décèle des irrégularités, "un rapport de trois F"

Un rapport de Trois F :



— Aïssata Tall Sall (@ATallSall) February 13, 2025



Aminata Tall Sall ancien ministre sous Macky Sall est revenue sur le rapport de la Cour des Comptes publié le mercredi 12 février dernier. Dans son analyse, l’ancienne ministre de la justice a estimé que ce rapport est pétri d’erreurs sur la forme, sur le fond et sur la finalité.« Un rapport de Trois F : Des contestations fondées sur la Forme, sur le Fond et sur la Finalité. 1.Sur la Forme : L'absence de signature révèle un défaut de structure, transformant un document officiel en une déclaration anonyme, dénuée de la transparence attendue d'un rapport sérieux. Violation du principe du contradictoire : aucun des ministres des Finances de Macky SALL n'a été impliqué avant la production de ce rapport. 2.Sur le Fond : Un contenu, déjà fragilisé par des données discutables et des conclusions orientées, perd toute crédibilité. La Cour des comptes a déjà certifié tous les comptes qu'elle dit avoir audités. Dédit ? 3.Sur la Finalité : On s'interroge sur l'intention réelle du rapport : informer objectivement ou servir des intérêts dissimulés ? », a-t-il posté sur X.