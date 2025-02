Rapport Cour des comptes : "Il ne s'agit ni plus ni moins que la chronique d'un échec annoncé du duo-Sonko-Diomaye" (Abdou Mbow)

Le rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion de l’argent public de 2019 au 31 mars 2024 continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. L’ancien régime incriminé par le document n’a pas fini de dire son dernier mot. Après les sorties multiples de Papa Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse de Macky Sall démontant de fonds en comble le rapport, c’est autour du député Abdou Mbow, membre de la coalition Takku Wallu Sénégal de solder ses comptes avec le régime actuel.



Dans une déclaration, M. Mbow de déclarer : « Que raconte ce rapport sans queue ni tête ? « Président » Ousmane Sonko nous a toujours dit que Macky et ses 400 voleurs étaient des carnassiers…. Il n’avait pas encore les preuves, mais il le hurlait sur tous les tréteaux du pays… » ».



Abdou Mbow est d’avis que ce rapport a pour seul objectif de donner raison à Sonko : « Ce rapport de la Cour des Comptes mécomptes, est juste destiné à donner raison à l’insulteur public…Ousmane Sonko a donc toujours raison ! Il est infaillible, d’extraction quasi-divine…Et sa parole d’onction divinatoire sur ce bienvenu rapport est déclamée par celui qui ne comprenait pas les arcanes de la Bceao, mais la dirigeait tout de même. Le même qui cherche à préparer les Sénégalais à des lendemains difficiles et même très difficiles ».



Le député membre du parti Alliance pour la république (Apr, ancien parti au pouvoir) n’a pas manqué de revenir sur les annonces faites par Al Aminou Lo, ministre, secrétaire général du gouvernement. « Dans un propos cousu de fil blanc, Al Aminou Lo, prépare et annonce la couleur, en prédisant la suppression des subventions sur l’électricité et des denrées, ce qui va à une semaine du Ramadan avoir un impact sur l’augmentation d coût de la vie… », a-t-il dénoncé.



Le député prédit un « échec » du duo Diomaye-Sonko. « Ce rapport n’est que le « cache-misère » de leur incapacité à mener le Sénégal hors des chemins mensongers qu’ils ont empruntés sans vergogne ni regrets… ».