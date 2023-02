Rapport Cour des comptes: les députés de YAW réclament une poursuite des ministres concernés

Dans un rapport rendu public en janvier dernier, la Cour des comptes sénégalaise a épinglé la gestion du fonds de riposte Covid+19. Des "fautes de gestion et des infractions pénales" présumées ont été relevées durant les années 2020-2021. Elle a aussi fait remarquer des conflits d’intérêts et entorses au Code des marchés. La Cour est allée même jusqu'à réclamer l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins dix responsables.



Le groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi, face à la presse, a demandé, par Courrier adressé au Procureur général près de la Cour des comptes "une poursuite devant la Chambre de discipline financière contre certains gestionnaires publics du fonds de riposte et de solidarité de la Covid-19. Parce que les Dage ne sont pas fautifs, mais plutôt les ministres".



Et ce n'est pas la seule demande adressée à la Cour des comptes. "Une réclamation du Projet de loi de règlement relatif à l'exercice budgétaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale et une mise en place de la Haute Cour de Justice (la seule cour à même de juger un ministre de la République au Sénégal, Ndlr)", a ajouté le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Biram Souley Diop.



A rappeler que le procureur de la République, Amady Diouf, promu Président de la Cour d'appel avait instruit la Division des investigations criminelles à conduire les enquêtes préliminaires. D'ailleurs, on nous apprend les auditions vont démarrer la semaine prochaine.