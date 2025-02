Rapport Cour des comptes : les députés du Pastef au front pour la poursuite des acteurs incriminés

Les députés de Pastef (parti au pouvoir) entendent utiliser tous les mécanismes à leurs dispositions pour l’application des recommandations de la Cour des comptes. Afin que les acteurs mis en cause soient poursuivis. Ils l’ont fait savoir hier, lundi 17 février, lors de l’atelier de renforcement de capacité sur ledit rapport animé hier par le ministre conseiller économique, professeur Alé Nar Diop. A l’occasion, Ayib Daffé et ses camarades informent qu’ils feront tout pour que "l’argent détourné" retourne dans les caisses de l’Etat.



Lors de l’examen du rapport, M. Daffé dit avoir constaté des faits très graves, « des manipulations sur la dette qui ont été contractées sans autorisation du parlement ». Face à ces manquements, les députés de Pastef sont d’avis qu’il est impératif d’éviter que cela se reproduise.



Mais mieux encore, pour Ayib Daffé et Cie, il faut agir pour sanctionner les fautifs. « En plus de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, nous avons à l’Assemblée nationale plusieurs mécanismes pour aller plus par rapport aux recommandations de la Cour des comptes. On peut déclencher des missions d’information, des missions d’études des députés du groupe sur ces questions », a-t-il renseigné.