Rapport de RSF: la crise sanitaire a accentué la répression contre les journalistes

Deux journalistes de moins en prison cette année pour avoir exercé leur métier qu'en 2019. Une stabilité qui ne prête guère à se réjouir. Cinq pays concentrent plus de la moitié d'entre eux (61%), indique Reporters sans frontières (RSF) dans son rapport annuel, publié ce lundi 14 décembre. Et la Chine reste en tête de ce triste palmarès avec 117 journalistes (professionnels ou non) détenus, devant l'Égypte (30), l'Arabie saoudite (34), le Vietnam (28) et la Syrie (27).



Les femmes journalistes pas épargnées

L'ONG souligne que ces chiffres sont « historiquement hauts ». Et les femmes, « de plus en plus nombreuses dans la profession, ne sont pas épargnées », dénonce le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, cité dans un communiqué.



D'après le rapport, 42 d'entre elles « sont actuellement privées de liberté », contre 31 en 2019 (+35%). Au total, 17 ont « été jetées derrière les barreaux » au cours de l'année, dont quatre au Biélorussie.



Quatorze journalistes en prison pour leur suivi de la pandémie

Le rapport révèle aussi des violations de la liberté de la presse en nette hausse depuis le début de la crise sanitaire. « Reporters sans frontières a répertorié 300 incidents liés à la couverture journalistique de la crise sanitaire entre le 1er février et le 30 novembre 2020, détaille Pauline Ades-Mevel, rédactrice en chef et porte-parole de RSF sur RFI. Ceux-ci impliquent 450 journalistes, donc une augmentation de 35%. C'est énorme. Bien sûr, tous ne sont pas derrière les barreaux, mais certains le sont. » Parmi ces violations, 35% représentent les interpellations et arrestations arbitraires.