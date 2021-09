Rapport sur la Pauvreté: Le Quotidien conteste l'Ansd... en ignorant sa note sur les indicateurs à ne pas comparer

L'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages au Sénégal (Ehcvm), de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a été contestée par le journal Le Quotidien, dans son édition de ce mardi 21 septembre 2021.Entre 2011 et 2019, le nombre de pauvres a augmenté de 200 mille individus au Sénégal, si l'on en croit à l'Ansd. Selon le journal, mettant à contribution la deuxième Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (Esps II) produite par elle en 2011, cette institution a affirmé dans son Ehcvm que «comparativement à l’Esps-II, les résultats de l’enquête Ehcvm indiquent qu’au niveau national, le taux de pauvreté a baissé de 5 points de pourcentage entre 2011 et 2018/2019 pour se situer à 37,8%».Le document précise de manière comparative, selon nos confrères, que « le taux de pauvreté monétaire est estimé à 37,8% en 2018/2019, soit une baisse du niveau de pauvreté de cinq points par rapport à 2011 (42,8%) à l’issue des travaux de raccordement. Malgré cette baisse du taux de pauvreté, le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal (5 832 008 en 2011 contre 6 032 379 en 2018) ».Une consultation de l’Esps II, sur le site internet de l’Ansd, a permis au journal de se rendre compte que les données présentées par l’Ehcvm comme étant tirées de l’Esps II ne sont pas conformes à celles qui sont dans ledit document. A la page 15 du document de 2011 , il est indiqué ceci : «L’incidence de la pauvreté monétaire est estimée à 46,7% en 2011. Les estimations montrent des disparités de niveaux de pauvreté selon le milieu de résidence. En effet, la pauvreté est plus élevée en zone rurale avec une proportion de 57,1% contre 41,2% dans les autres zones urbaines et 26,1% à Dakar. L’Esps-II a estimé la pauvreté subjective en demandant aux ménages de se prononcer sur leur propre appréciation par rapport à leurs conditions de vie. Les résultats montrent que 48,6% des ménages s’estiment pauvres. Les taux de pauvreté subjective et monétaire ne s’écartent pas trop et sont dans les mêmes intervalles de confiance car le taux de pauvreté monétaire est estimé à 46,7% », rapporte le journal Le Quotidien.Nos confrères en déduisent que si l’on tient compte de ces chiffres de l’Esps II, ce n’est pas 5% de recul que la pauvreté aura connu au Sénégal, mais plutôt environ 10% ! Le journal se demande si les rédacteurs de l’Enquête harmonisée ont consulté les documents de 2011 ? Ou alors, ceux-ci avaient été corrigés, mais n’avaient pas été portés à la connaissance du public ?Mieux, en scrutant les dépenses des ménages et des individus de l'Esps, nos confrères constatent : «En moyenne, un individu du quintile le plus riche a dépensé 367 542 F Cfa au cours de cette année, alors que dans la même période, celui du quintile le plus pauvre n’a pu dépenser que 157 756 F Cfa, soit un ratio de près d’un tiers au détriment des plus pauvres.»Ils ajoutent que les mêmes données, dans l’Ehcvm, analysant les chiffres de 2011, disent ceci : Le premier décile (le plus pauvre) aura dépensé en une année 121 334 F Cfa, et le dernier décile, 1 258 092 F Cfa.