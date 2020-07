Rapports de l'Ige: le Forum Civil relève de graves violations de la loi par le Vérificateur général

Le forum civil n’a pas cessé de réclamer la publication des rapports de corps de contrôle. Près d’une semaine après la publication de trois rapports de l’Inspection Générale d’Etat, le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck a relevé trois violations de loi sur le rapport de l'inspection 2016, 2017, 2018-2019 de ce corps de contrôle rattaché à la Présidence.



Selon la filiale sénégalaise de Transparency Internationale il y a un certains nombre de points qu’il est important de souligner.



Premièrement, il est sorti du constat que l’Ige a violé la loi qui organise le statut de l’Inspection générale d’Etat en son article 9 par rapport à la période de publication. Deuxième remarque brandie par le Forum Civil, c’est le principe de l’imputabilité. Alors que pour certaines structures l’Ige donne des indications claires portant sur les différents manquements. Il y a également sur les différents rapports la nature de rapport.



« Pourquoi on dit que l’inspection générale d’Etat a violé la loi en son article 9 qui dit clairement que chaque année le vérificateur général du Sénégal présente un rapport d’activité au plus tard le 31 mars suivant l’année d’activité de la bonne gouvernance et de la réédition des comptes. Et on se rend compte que l’Ige a attendu 4 à 5 ans sans publier de rapport. Ce qui fait dire au Forum civil qu’il y a violation manifeste de la loi », tonne Birahim Seck.



S’agissant de la nature des rapports, le coordonnateur du Forum civil, qui évoque encore la loi, n’est pas d’avis avec le vérificateur général qui dit que ce ne sont pas des rapports d’activités qui doit être produits, mais plutôt qu’ils reprennent des constatations.



Pour Birahim Seck, « le principe de la non imputabilité a été également baffoué pour certaines structures, où l’Ige indique clairement les structures touchées comme le cas de l'Anacim, de la Délégation de la Francophonie et autres. Et quand il s’agit de l'administration centrale ou de l'administration décentralisée, l'organe de contrôle fait dans la cachoterie. Par exemple, un tel ministre, une telle mission sans donner plus de détails. On ne connait pas dans ce cas la direction de l’administration contrôlée dans le rapport de 2016 en son page 26. Pour vous dire que l'Ige n’applique pas le principe de la non imputabilité »



Autres choses également à souligner dans ce rapport, selon le Forum Civil, les montants alloués dans la campagne agricole, le Prodac ou les marchés sur la réfection du Bulding administratif, sur la confession des cartes d’identités, confession des universités, même les contentieux fonciers ne figurent nulle part.

« Des projets phares du gouvernement ne figurent pas dans les rapports publiés la semaine dernière. L'on se demande est-ce qu’il y’a une volonté de cacher au public les informations ou l’Ige n’a pas eu de temps de faire des vérifications. Ce qui est grave. Le Forum Civil s’attendait qu’il ait un mémento sur la déclaration des patrimoines »