Rapports des corps de contrôle sous le coude face à la gouvernance "sobre et vertueuse" : la duplicité de Macky Sall en détails

Le 31 janvier 2020, la Cour des comptes a officiellement remis ses trois rapports de l’exercice 2015, 2016 et 2017, au président Sall. Plusieurs dysfonctionnements sont notés dans la gestion de certaines entités publiques. Macky Sall a invité les acteurs concernés par ces rapports à mettre un terme sans délai à ces manquements.Les auteurs de ces rapports ont également fait plusieurs recommandations dont l’ouverture d’une information judiciaire sur certains cas. Pendant que les Sénégalais s’attendaient à la mise en pratique de ces mesures, Macky Sall a opté la mise en place d’une commission qui va exploiter ces documents, sans dire quand.« J’ai reçu les rapports (2015, 2016, 2017). Je vais mettre en place une commission qui va exploiter ces rapports, a dit le président Sall, qui a, par ailleurs, promis l’achèvement des travaux de l’institution pour plus d’efficacité, lors de la cérémonie de la Levée des couleurs le 03 février dernier.Avec la remise vendredi dernier des rapports d’activités 2017 et 2018 (23 enquêtes) de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), au chef de l’État, Macky Sall, à quoi peut-on s’attendre ?