Rapprochement Wade-Macky ? Ousmane Ngom à Doha

Malgré leurs différends notamment avec l’affaire Karim Wade, Macky Sall et Me Abdoulaye Wade pourraient renouer le fil du dialogue si la démarche entreprise par Me Ousmane Ngom aboutit. En effet, L’As qui livre l’information annonce que l’ancien ministre de l’Intérieur Sous Abdoulaye Wade a pris les airs depuis ce dimanche pour se rendre à Doha où réside actuellement le Pape du Sopi.



Selon les sources du journal, Me Ngom, très apprécié par Me Wade et proche de Macky Sall, pourrait profiter de son voyage pour jouer les médiateurs afin que les zones d’ombre entre les deux hommes soient définitivement levées.