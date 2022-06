Rassemblement de Yaw: Dr Cheikh Tidiane Diéye appelle les autorités à encadrer pour éviter tout débordement

Docteur Cheikh Tidiane Diéye sera présent au "rassemblement pacifique" de la coalition Yewwi Askan Wi de ce mercredi à la Place de la Nation. Il invite également les Sénégalais à y participer "pour la démocratie et l'Etat de droit".



"La Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg répondra à l’appel du peuple sénégalais comme à chaque fois que la démocratie et l’État de droit ont été gravement menacés et agressés", a déclaré Dr Cheikh Tidiane Diéye dans une note parvenue à la rédaction.



La plateforme invite par ailleurs le Gouvernement "à respecter scrupuleusement le droit constitutionnel des citoyens à la manifestation et à encadrer et sécuriser les manifestants afin d’éviter tout débordement", indique la même source.



A noter que le préfet de Dakar Mor Talla Tine a autorisé la marche pacifique de l’opposition dirigée par Yewwi Askan Wi. Le rassemblement est prévu cet après-midi à la Place de la Nation ex Obélisque de 15 h à 19h.