Rassemblement du Collectif Niakhtou National : un important dispositif policier aux alentours du terrain Sacré Cœur 3

Le meeting annoncé du Collectif Niakhtou National, prévu ce samedi 8 novembre 2025 au terrain de Sacré-Cœur 3, semble compromis. Tôt dans la matinée, un important dispositif sécuritaire a été déployé sur le site, empêchant tout accès au lieu de rassemblement prévu entre 17h et 21h.



Selon des témoins sur place, les forces de l’ordre ont érigé un périmètre de sécuritéautour du terrain, bloquant les entrées et interdisant l’installation de tout dispositif logistique. Ce déploiement intervient après les réserves émises par le Préfet de Dakar, qui avait, dans une correspondance du 6 novembre, proposé une délocalisation du meeting pour des raisons d’ordre public.



Malgré cette recommandation, les organisateurs avaient confirmé leur intention de maintenir la manifestation au lieu initial, invoquant leur droit constitutionnel de réunion et d’expression. Dans un communiqué diffusé vendredi, le Collectif dénonçait une « entrave injustifiée » à la liberté démocratique et appelait à une mobilisation pacifique autour des thèmes de la vie chère, de la justice sociale et de la gouvernance.



Pour l’heure, aucun changement de stratégie n’a été annoncé par les responsables du mouvement, tandis que les autorités locales maintiennent leur dispositif de prévention.