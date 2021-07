Rassemblements anti-mesures sanitaires: près de 114 000 manifestants en France

Près de 114.000 personnes ont manifesté samedi en France contre les nouvelles mesures sanitaires dont le pass sanitaire ou la vaccination obligatoire pour certaines professions, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le ministère a recensé 136 rassemblements ayant mobilisé près de 96.000 personnes dans l'ensemble du pays. A Paris, près de 18.000 personnes ont manifesté, a ajouté Beauvau.



Sur le Vieux Port de Marseille, les manifestants étaient environ 4.500, selon la préfecture de police, pointant "les moutons" qui se font vacciner et les "mauvaises informations" données selon eux à la télévision. A Nice, environ 1.600 manifestants, gilets-jaunes, opposants au pass sanitaire, au vaccin obligatoire ou à la vaccination en général, ont arpenté le centre-ville. A Toulouse, la préfecture a dénombré 2.500 manifestants, tout comme à Metz, dont quelques gilets jaunes et blouses blanches sur les épaules.



A Lille, entre 1.500 et 2.000 personnes - 900 selon la préfecture du Nord - ont défilé parmi lesquels des "gilets jaunes" mais aussi le président de l'Union populaire républicaine (UPR) François Asselineau. Des manifestations ont également eu lieu à Quimper (400 personnes), Perpignan (1.200), Clermond-Ferrand (1.700), Valence (2.300), Avignon (1.250) ou Dijon (700).



Par Europe 1 avec AFP