Réaction de Thierno Bocoum après la condamnation de Barthémély Dias : «Je suis déçu»

«Je suis déçu par ce verdict». C'est par ces mots que le leader du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), dénonce la condamnation du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias. Selon Thierno Bocoum personne ne peut les (les hommes politiques ndlr) empêcher de jeter un regard dans le fonctionnement de la justice.



Venu soutenir son camarade, Barthélémy Dias, M. Bocoum se dit désolé du verdict rendu par le tribunal. Selon lui, cette condamnation n'aura aucun impact sur leur lutte pour l'indépendance de la justice.



«Ce n’est pas en cassant le thermomètre qu’on va casser la température. La question de l’indépendance de la justice est une question de fond. Barthélémy Dias s’est exprimé à sa manière et il n’est pas le seul », déclare le leader de AGIR.



Avant de rappeler que, «cette question a été traitée au niveau des assises nationales, lesquelles ont été signées par le président de la République. Mais, «c’est parce qu’il n’y a pas de suites dans les recommandations qu’aujourd’hui, même les acteurs de la justice parlent de la question de l’indépendance de la justice», indique-t-il.



«Ce n’est pas en emprisonnant les uns et les autres qu’on va régler le problème et personne ne peut nous empêcher d’avoir un regard sur le fonctionnement de la justice, personne» prévient Thierno Bocoum.