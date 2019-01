Real : Benzema, "le meilleur 9 au monde"

Pour une fois, Karim Benzema (31 ans, 21 matchs et 9 buts en Liga cette saison) fait l’unanimité en Espagne. Après les éloges de la presse locale et de son entraîneur Santiago Solari (voir la brève de 09h52), l’attaquant du Real Madrid, double buteur contre l’Espanyol Barcelone (2-4) dimanche en championnat, a reçu le plus beau des compliments de la part de son coéquipier Lucas Vazquez.



"Il est en train de prouver qu'il est le meilleur 9 au monde, a lâché l’ailier madrilène. Il met des buts, il travaille, combine avec les autres joueurs... C'est merveilleux de jouer avec lui." A noter que le Français, auteur de 207 buts avec le Real, a égalé la performance d’Hugo Sanchez pour devenir le 6e meilleur buteur de l’histoire du club.



