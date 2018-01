Réal Madrid (0 – 1) Villarreal : Nacho, incapable d'expliquer la baisse de régime du Real

«Nous avons eu la bonne attitude, nous nous sommes bien battus et nous avons fait un bon match de manière générale. Plus maudits que nous, on ne peut pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe... », a répondu Nacho, après avoir été interrogé sur les raisons de la défaite.



Pour lui, ce match constituait l'occasion parfaite pour retrouver la confiance perdue. «Nous avons couru, nous nous sommes entraidés... C'était un jour important pour reprendre des sensations, ils nous ont encore une fois sur un corner... », a-t-il expliqué.



«C'est le Real Madrid et nous ne pouvons pas baisser la tête, nous devons travailler plus que jamais. Tant l'entraîneur que l'équipe avons réussi à ce qu'on nous fasse confiance et nous devons travailler plus que jamais », a-t-il ajouté.



Il a conclu son interview en affirmant que la Liga n'était pas encore jouée, malgré l'immense écart. «Nous travaillons tous les jours en nous disant que c'est possible. Je continue de penser qu'il y a des chances de remporter la Liga, mais ce sont de maigres chances, c'est évident », a dit Nacho, pour terminer