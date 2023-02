Real Madrid : Carlo Ancelotti commence à prendre cher

Et si le Real Madrid avait perdu la Liga ce dimanche ? En déplacement sur la pelouse de Majorque, les troupes de Carlo Ancelotti se sont inclinées sur le score de 1-0, confirmant les mauvaises sensations globales laissées depuis la reprise post-Mondial.



Dans la soirée, le FC Barcelone a fait le boulot à la maison contre le Séville FC, et se retrouve désormais avec 8 points d’avance en tête de la Liga. Une avance conséquente qui risque d’être très difficile à rattraper…



Comme c’est habituel, les Madrilènes font la chasse aux coupables. Les joueurs prennent, comme d’habitude, très cher, et même certains joueurs jusqu’ici épargnés comme Vinicius Junior et Fede Valverde sont désormais au coeur des critiques. Mais s’il y en a un qui n’est pas habitué à cette situation, c’est Carlo Ancelotti. S’il a toujours fait l’unanimité, l’entraîneur italien commence lui aussi à se faire sérieusement tacler, à l’image du hashtag #AncelottiOut qui a été trending topic pendant de longues heures hier.



Ancelotti critiqué, mais ce n’est pas le seul…

Certains de ses choix sont plutôt critiqués par les supporters, et même par les journalistes. Hier, il a par exemple choisi de confier les clés du camion à la jeune génération, sans réussite. Les médias ne manquent d’ailleurs pas de souligner que son comportement a changé.



D’habitude très tranquille, calme et peu conflictuel, l’ancien de Milan et du PSG se montre désormais souvent nerveux sur la touche, tout comme il ne manque pas de s’en prendre à l’arbitre ou de critiquer les décisions de ce dernier, ce qu’il n’avait pas l’habitude de faire jusqu’ici.



Il faut aussi dire que l’Italien n’a pas vraiment été aidé. Alors que pratiquement tous ses latéraux sont blessés, le club a décidé de ne recruter personne cet hiver. Tout comme Karim Benzema n’a aucun remplaçant de qualité, et on a bien vu hier que l’absence d’un autre véritable attaquant de pointe de qualité dans l’effectif pèse… Mais Carletto va devoir trouver des solutions rapidement…



