Réal Madrid: Hazard et Casemiro positifs à la Covid-19

Le Real Madrid informe que ses joueurs Casemiro et Eden Hazard ont été testés positifs au coronavirus après les tests réalisés vendredi matin, peut -on lire dans le communiqué du club.



Le club madrilène assure également que tout le reste de l'effectif et les membres du club en contact avec l'équipe première ont été testés négatifs lors de ces examens, et lors des nouveaux tests antigéniques réalisés ce samedi matin.