Real Madrid : Julen Lopetegui ravi de son équipe

Cette nuit, pour son premier match dans l’International Champions Cup, le Real Madrid s’est incliné face à Manchester United (1-2), malgré un but de Karim Benzema. À l’issue de la rencontre, en conférence de presse, que nous rapporte As, le coach madrilène, Julen Lopetegui, s’est exprimé sur d’éventuelles arrivées et s’est dit content de l’équipe dont il dispose.



« Je veux tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Nous ne voulons pas brûler les étapes et seulement avancer pas à pas. Je le répète, je suis ravi de cette équipe. » Dans la nuit de samedi à dimanche (00:05, heure française), la Casa Blanca affrontera la Juventus, à Washington.