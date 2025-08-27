Real Madrid : Kylian Mbappé a tout pris à Vinicius Junior

La saison 2024/2025 n’a pas été une sinécure pour Kylian Mbappé. Arrivé en grande pompe au Real Madrid, l’international français avait immédiatement garni sa vitrine de trophées en remportant la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, avec un but en prime. « Ici, c’est Madrid, pas le PSG. Tu viens, tu gagnes déjà un trophée européen », entendait-on dans les rues de la capitale espagnole. Malheureusement pour le capitaine des Bleus, la machine s’est vite enrayée.



Aux soucis extrasportifs se sont ajoutés des performances mitigées sur le terrain. Le champion d’Europe 2024 n’était pas la plus belle équipe à voir jouer et ses deux stars offensives, Mbappé et Vinicius Junior, n’ont jamais réussi à trouver la bonne formule pour cohabiter. Les deux joueurs se sont souvent marché dessus sur le côté gauche et la presse espagnole évoquait souvent une amitié de façade. Le Real Madrid a vu le FC Barcelone réaliser le doublé coupe du Roi-Liga après s’être planté dans les grandes largeurs en Ligue des Champions, mais cela n’a pas empêché Mbappé de boucler une bonne saison au niveau de ses statistiques personnelles.



Un début de saison en fanfare pour Mbappé

Pichichi de Liga et Soulier d’or européen (44 buts en 59 matches, toutes compétitions confondues), le Bondynois n’a pas brillé là où on l’attendait le plus (en Ligue des Champions), mais son bilan comptable a joué en sa faveur dans l’opinion des fans madrilènes. Avec 22 buts au compteur, Vinicius Junior a peu à peu perdu son statut de leader offensif des Merengues. A-t-il souffert de l’échec au Ballon d’Or et de l’arrivée d’un Mbappé ardemment chéri par Florentino Pérez ? Aujourd’hui, le débat ne se pose même plus. Le leader, c’est Kylian Mbappé. Le Français n’est pas le capitaine de la Casa Blanca, mais il a clairement relégué son coéquipier brésilien au second plan.



Cette saison, l’ancien Parisien a déjà marqué les esprits en récupérant le numéro 10 de Luka Modric. Sur le terrain, il a démarré l’exercice 2025/2026 en fanfare avec 3 buts en 2 matches. Mieux, il a marqué 12 des 16 buts inscrits par Madrid lors des 7 derniers matches de Liga de l’écurie espagnole. Ensuite, la presse espagnole a annoncé que Mbappé serait le nouveau tireur des penaltys et des coups francs cette saison. Une information qui, si elle se confirme, serait une nouvelle preuve de leadership confié au Français. Et ce n’est pas tout. Après le match gagné contre Osasuna (1-0), la presse ajoutait que l’estime de Xabi Alonso pour son attaquant était telle que le nouveau coach des Merengues voulait que ce dernier devienne un « playmaker ». Histoire de coller avec le numéro qu’il a dans le dos ?



Face à Oviedo, on a vu un Mbappé encore plus mobile et auteur d’un doublé. De quoi ravir son coach. «Il a repris quatre kilos. Il en avait perdu quatre pendant la Coupe du monde des clubs. Il se sent bien et cela se voit. Il est motivé et connecté à l’équipe, il a de l’influence dans le jeu. J’ai beaucoup aimé le voir permuter, changer de positions et être impliqué en défense de cette manière». Vous l’aurez compris, il n’y en a que pour Mbappé en ce début de saison. Ce match face au promu a d’ailleurs été une nouvelle preuve du passage de témoin entre Mbappé et Vinicius Jr. Alors qu’il venait de délivrer une passe décisive, le Brésilien retombait dans ses travers de joueur provocateur en passant ses nerfs visiblement sur l’arbitre… avant que Mbappé vienne lui cacher la bouche, lui évitant ainsi de récolter un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion.



«Il faut évaluer si ça vaut la peine qu’il reste»

Il n’en fallait pas plus pour que la presse s’empare du sujet et fasse le parallèle entre l’attitude de leader du Français et celle de provocateur incessant et puéril de celui qui était censé être le patron de la Casa Blanca. Et pour beaucoup, le comportement du Brésilien ne passe plus. « Vinicius doit être conscient que le train du Ballon d’Or est passé tant qu’il y a Mbappé au Real Madrid. Imaginons que le Real Madrid gagne la Liga et la Ligue des Champions, c’est difficile de penser que le Ballon d’Or ne sera pas donné à Mbappé parce qu’on imagine qui si ça arrive, Mbappé aura marqué 50, 60 buts. Le joueur central, la pierre angulaire du projet, c’est Mbappé », a déclaré Manuel De Juan, journaliste pour AS au Chiringuito.



De son côté, l’ancien Merengue Predrag Mijatovic pense même qu’il faudrait peut-être penser à se séparer de l’international auriverde. « Il y a des choses qui ne changent pas. Si quelqu’un a parlé de ça la saison dernière, c’est moi. Ce comportement ne colle pas avec le Real Madrid. Il y a des choses qui ne changent pas. Cela n’en vaut pas la peine. Pour moi, ce comportement n’est pas digne du maillot du Real Madrid. Il doit se motiver en se battant contre toute l’humanité. C’est un excellent joueur, mais il faut évaluer si ça vaut la peine qu’il reste », a-t-il déclaré au micro de la Cadena SER. Cette année, les mouches ont clairement changé d’âne à Madrid…