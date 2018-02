Real Madrid : Sergio Ramos recadre Isco

Un mal plus profond ? Hier, Isco a été pointé du doigt pour sa prestation plutôt moyenne face à l’Espanyol Barcelone (défaite 1 à 0). Outre sa performance, c’est son attitude qui a été au coeur des débats. Visiblement agacé d’être remplacé, l’ancien de Malaga a pris son temps avant de quitter le terrain.



Un comportement qui n’a pas plu au vestiaire madrilène, en particulier à Sergio Ramos si on se fie aux informations de Sport. D’après le média catalan, le capitaine merengue a pointé du doigt son coéquipier pour son manque de considération pour l’équipe et son attitude pessimiste. "Au Real Madrid, il faut sortir du terrain en courant", lui aurait-il dit. Il aurait ajouté : "Nous devons montrer une bonne attitude".