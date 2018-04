Real Madrid : Zidane commente la situation d'Isco

Zinedine Zidane a évoqué le temps de jeu d'Isco, jugé trop faible par certains observateurs. Le technicien estime que tous ses joueurs sont importants. "Est-ce que je comprends que cela le dérange de revenir en club et d'être remplaçant ? Mais non, j'espère que le joueur ne pense pas ça, parce qu'il n'y a pas de remplaçant, a-t-il confié en conférence de presse. J'ai 25 joueurs de très haut niveau. Certains jouent plus que d'autres par périodes, mais Isco est un joueur capital pour nous. La sélection joue six ou sept matchs par saison. Mais nous, nous avons 60 matchs dans la saison, tous les trois jours, et tous mes joueurs sont importants. C'est comme ça que je travaille et je ne changerais pas."



