Real Madrid : fin de saison pour Antonio Rudiger

Antonio Rudiger est temporairement forfait. Le Real Madrid rapporte qu’il a subi une intervention chirurgicale pour une déchirure du ménisque. Dix minutes avant la fin de la prolongation de samedi contre Barcelone, Rudiger a été remplacé. Il se trouve que le défenseur allemand manquera les prochains matchs du Real, après la finale de la Coupe du Roi.



Le défenseur risque une suspension après son emportement lors de la finale de la Coupe du Roi. Il a reçu un carton rouge du banc pour avoir lancé un sac de glace sur l’arbitre et a dû être arrêté par ses coéquipiers.



Rudiger attend toujours sa sanction



Rudiger s’est excusé après pour son geste fou, mais une enquête a été ouverte sur le défenseur. La question est de savoir si une éventuelle suspension fera encore une différence.



Ce n’est que si cela dure plus de cinq matchs que cela semble avoir des conséquences pour le défenseur. Le Real Madrid lui-même n’e ‘a fait aucune déclaration sur la durée du processus de rééducation du joueur.



Les médias espagnols rapportent qu’il devrait être absent pendant un mois et demi. Cela signifie qu’il manquera les cinq derniers matchs de la Liga.