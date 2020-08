Real Madrid : la direction annonce aux joueurs qu'il n'y aura pas de recrues !

La tendance se confirme. Depuis deux jours, la presse espagnole relaie le changement d'orientation au sein de la direction sportive du Real Madrid, symbolisé par deux cas particuliers, Martin Ødegaard et Dani Ceballos. Zinedine Zidane, l'entraîneur français de la Casa Blanca, veut récupérer le Norvégien pour la prochaine saison, tandis que la direction souhaite rapatrier le milieu espagnol pour donner à Zizou plus de solutions dans l'entrejeu, secteur à renouveler.



Surtout, ces décisions, si elles se confirment dans les jours à venir, indiquent clairement que le Real Madrid ne fera pas de folies sur le marché des transferts. Le président Florentino Pérez l'a déjà assuré, il n'y aura pas de transferts à 100 M€ cet été, comme a pu l'être celui d'Eden Hazard l'été dernier, pour un rendement décevant jusqu'à présent. Au placard donc les dossiers Mbappé et Camavinga, entre autres.



Pas de recrues... du tout ?

Mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid aurait même décidé de ne recruter personne. C'est du moins ce qu'aurait annoncé José Angel Sanchez, le directeur général du club, à l'ensemble des joueurs, comme rapporté par Marca, lors d'une ultime réunion avant le départ en vacances, qui s'est déroulée samedi à Valdebebas, le centre d'entraînement. « Il n'y aura pas de recrues », aurait déclaré le bras droit de Florentino Pérez aux joueurs, au lendemain de l'élimination en Ligue des Champions.



Il a expliqué que cette décision était bien sûr motivée par la crise économique découlant de la pandémie mondiale. Voilà pourquoi le Real Madrid risque de réincorporer plusieurs de ses joueurs prêtés pour se renforcer durant l'intersaison. La réunion a aussi été l'occasion pour le directeur général de saluer Alphonse Aréola, non conservé mais apprécié par l'ensemble du club madrilène.