Real : Ronaldo voudrait retourner à Manchester United

Cristiano Ronaldo voudrait quitter le Real Madrid. Voici une rumeur qui a été lancée à plusieurs reprises ces dernières années par les médias espagnoles. Pour l'instant, le Portugais n'a jamais réellement fait ses valises de la Maison Blanche. Cette fois-ci sera-t-elle différente ? Peut-être si le président Florentino Pérez ne tient pas sa promesse. Ronaldo pense à retourner à MU En effet, d'après les informations du quotidien AS ce lundi, Ronaldo a pris la décision de partir du Real au terme de cette saison pour retourner à Manchester United. Pourquoi un tel choix ? Le joueur de 32 ans serait très déçu par Pérez, qui lui avait promis depuis plusieurs mois une augmentation significative de ses émoluments. Bien évidemment, ce n'est sûrement pas un hasard si cette rumeur d'un départ du Lusitanien du Real apparaît après les révélations concernant le salaire de Lionel Messi, le joueur le mieux payé du monde avec 50 M€ net par an. De plus, Ronaldo aurait été échaudé par les récents propos de sa direction concernant le joueur du Paris Saint-Germain Neymar, qui a été ouvertement dragué par le patron du Real. Un chèque et c'est oublié ? Mais comme toujours avec les rumeurs concernant l'avenir de Ronaldo, il faut se montrer très prudent. Après le dernier sacre du Real lors du Mondial des Clubs, le Portugais avait réalisé cette sortie étrange sur son avenir. «Si possible, je veux rester encore des années, mais cela ne dépend pas de moi», avait-il lancé mi-décembre. On peut donc comprendre que le buteur, lié avec les Merengue jusqu'en juin 2021, attend un signe, ou plutôt un gros chèque, de sa direction. Par le passé, le Real a toujours réussi à retenir sa star en mettant la main à la poche. Avec son important ego, Ronaldo souhaite sûrement être aussi bien, ou même mieux, payé que Messi.

