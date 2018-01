Réal Sociedad 2- 4 Barcelone : Les Blaugrana mettent fin à la malédiction

Alors que depuis 2007, le Barça n'avait plus gagné en championnat sur cette pelouse d'Anoeta, le club catalan a enfin vaincu le signe indien ce dimanche et reste invaincu cette saison en championnat, contrairement à Manchester City, qui a perdu pour la première fois de la saison en Premier League face à Liverpool en début de soirée.



Le Barça ne perd donc toujours pas, mieux, il gagne. Pourtant, tout avait mal commencé pour les coéquipiers de Coutinho, lesquels, ont concédé l'ouverture du score. Marc-André Ter Stegen est, en effet, battu sur une tête plongeante de Willian José au second poteau suite à un centre du fidèle Xabi Prieto après seulement dix minutes de jeu. La Real remet ça à la demi-heure de jeu. Le club basque double la mise quand un service lointain de Canales arrive sur Juanmi, qui contrôle dans la surface et tire sur Sergi Roberto qui dévie dans ses propres cages.





Mais le Barça ne se laisse pas démonter pour autant et réduit la marque peu avant le repos sur une action d'école, avec Alba qui lance Suarez, lequel effectue un centre rasant pour Paulinho qui se jette. La recrue estivale du milieu de terrain n'arrête pas de marquer cette saison et permet au Barça d'y croire. D'autant qu'après le repos, Suarez égalise à 2-2. 'El Pistolero' marque d'une reprise sans contrôle du droit suite à une accélération de Messi.

Luis Suarez, auteur d'une saison plus mitigée que d'habitude, a livré une très belle performance dans cette enceinte pourtant réputée maudite pour les 'Blaugrana', marquant et effectuant une passe décisive dans la même rencontre pour la première fois cette saison. C'est d'ailleurs lui qui permettra au club catalan de mener sur un dégagement de Rulli repoussé par Vermaelen dans la course de l'Uruguayen qui ne se pose pas de questions pour porter le score à 2-3.

Suarez obtiendra par la suite un coup franc dans l'axe à vingt-cinq mètres très bien tiré par Messi (son 17ème but en Liga) pour le 2-4 et qui permet au Barça de sceller un nouveau succès et de vaincre enfin la malédiction d'Anoeta. Mais qui peut arrêter les 'Blaugrana' cette saison ?

Source : Besoccer