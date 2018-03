Real : le message d'Isco à Zidane

"Quand un joueur n'a pas le rôle qu'il voudrait dans son équipe, ni la continuité souhaitée, les matchs en sélection redonnent vie. J'ai la confiance de l'entraîneur (Lopetegui) ici et j'ai l'envie de travailler et de m'améliorer pour être titulaire dans mon club et en sélection. Au Real, je n'ai pas la confiance dont un joueur a besoin, mais peut-être que je ne l'ai pas méritée face aux excellents joueurs qui sont là. Je veux démontrer à l'entraîneur (Zidane) qu'il peut compter sur moi", a indiqué l'Espagnol en zone mixte.



Pour rappel, Manchester City suit toujours Isco (voir la brève du lundi 26/03). En cas de grosses performances lors de la Coupe du monde, la cote de l'Ibère pourrait grimper en flèche.



Avec Maxifoot