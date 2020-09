Rebondissement inattendu pour l'avenir de Luis Suarez, le plan de Ronald Koeman pour Ousmane Dembélé

Messi retient Suarez au Barça

Il n'y a pas que pour Lionel Messi qu'il pourrait y avoir un retournement de situation. En effet, le Corriere dello Sport rapporte que le changement de cap de Messi pourrait avoir une incidence sur le dossier Luis Suarez, proche de la Juventus depuis plusieurs jours. «Leo bloque Suárez. C'est un tournant à Barcelone : Messi peut rester avec Luis», rapporte le quotidien transalpin. Finalement, l'Uruguayen pourrait rester en Catalogne une saison de plus et la Vieille Dame miserait alors sur Edin Dzeko pour renforcer son attaque.



Ousmane Dembélé plus motivé que jamais

En Espagne, le nouvel entraîneur du FC Barcelone compte sur Ousmane Dembélé et a un plan pour le remettre sur pied comme l'indique Mundo Deportivo ! Le coach néerlandais a trouvé «un Dembélé très motivé» par son arrivée sur le banc. Le Français n'a pas joué depuis le 27 novembre dernier mais veut que sa troisième saison en Catalogne soit enfin la bonne ! «Ousmane a trouvé une nouvelle motivation avec Ronald Koeman, un entraîneur qui parie sur les ailiers rapides qui vont dans l'espace et osent comme lui, entourés d'un "staf"» technique qui transmet la sécurité dont il a besoin.» De bon augure pour la suite.



Le mercato de l'AC Milan enflamme l'Italie

Et on termine ce tour de la presse en Italie, où le mercato ambitieux de l'AC Milan enflamme la Botte ! Cela fait d'ailleurs la Une de La Gazzetta dello Sport, qui estime qu'il est temps de monter dans l'Eurostar milanais ! Les Rossoneri lancent l'assaut sur Tiémoué Bakayoko ! Après la prolongation de Zlatan Ibrahimovic, Sandro Tonali et Brahim Diaz arrivent et cela donne envie de revoir les Milanais au plus haut niveau. C'est à dire en Ligue des Champions, car comme l'indique le journal au papier rose, c'est «une équipe pour la C1» qu'est en train de construire Paolo Maldini. Il faudra donc répondre aux attentes cette saison, car Milan est attendu au tournant.



