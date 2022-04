Récemment engagé par l'IAM, l'ex Capitaine Touré perd déjà son poste

Il n'a finalement pas eu le temps de prendre ses marques au sein de l’Institut Africain de Management (IAM). L'ex capitaine Oumar Touré, recruté récemment comme enseignant juridique par Moustapha Guirrassy, a été remercié ce jeudi. Sur sa page Facebook, l'intéressé informe avoir été contacté par "la direction de l’IAM qui a souhaité mettre un terme" au contrat qui le liait à l’école.

S'agissant des raisons qui ont conduit à la résiliation du contrat, le capitaine Touré dit vouloir les garder "par respect pour cette grande école", tout en adressant des remerciements à M. Guirassy, le directeur. A lire ci dessous son message





Néanmoins, il accuse le régime en place d'avoir forcé la main au Directeur de cet institut. "Cette pression sur l’IAM montre la vraie nature de l’homme politique africain qui combat ses propres citoyens. Où est la démocratie, où la liberté dans tout ça.

Il est temps de grandir, il n’y a plus de colonisation, nous sommes entre compatriotes et ce pays nous appartient à nous tous. Quand on gouverne un pays libre, on ne combat pas ses citoyens, il faut les assister et les protéger quelles que soient leurs appartenances politiques et religieuses", fustige-t-il dans son post.