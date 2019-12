Réception du A330 Néo de Air Sénégal: un proche du Président Sall se tape 50 millions

Pour la réception du deuxième A330 Néo de Air Sénégal, l’agence Platinium, qui s'occupait de l'organisation, a facturé la somme de 50 millions de F Cfa à l'Etat. C’est ce que révèle le journal « Les Echos » qui informe que c’est un « marché » restreint que l’agence, supposée appartenir à un proche du président de la République, Macky Sall, a gagné.



Le plus curieux dans cette affaire, souligne le journal, c’est que « Air Sénégal a dégainé la moitié, le ministère du Tourisme et des Transports aériens a mis la main à la poche pour l’autre moitié ». En plus clair, la compagnie nationale qui a organisé la cérémonie, a dégainé 25 millions de F Cfa et le ministère du Touriste a donné les autres 25 millions de F Cfa restant.



Selon toujours la même source, l’agence Platinium aurait demandé cette importante somme pour effectuer les dépenses comme : les bâches, les chaises, les Goodies, la sonorisation, la prestation de quelques artistes, les Perdiem des journalistes et quelques hôtesses. Pis encore, pour le transfert de certains militants venus de Notto Diobass, le fief du ministre du Tourisme, Alioune Sarr.