Réconciliation entre la justice et les citoyens : « nous sommes sur le bon chemin », Mimi Touré

Aminata Touré, alias Mimi était l’invitée ce dimanche de l’émission En vérité. Lors de l’entretien, le Haut représentant du président de la République s’est prononcé sur divers sujets, qui défraient la chronique ces temps-ci. Sur la question de la réconciliation entre la justice et les citoyens, Mimi Touré d’affirmer : « nous sommes sur le bon chemin ». Par ailleurs, l’ancienne ministre de Macky Sall a souligné le contexte difficile laissé par le précédent régime dont -elle fut membre.



« N’oubliez pas qu’on était dans une situation extrêmement difficile. L’actuel président de la République a été libéré de prison quatre jours après le début de l’élection présidentielle, avec le Premier ministre. Plus de 1000 personnes étaient emprisonnées pour des raisons politiques. Donc la réconciliation et le rétablissement de la confiance vont prendre du temps, mais je pense que les Sénégalais le savent ».



Parlant de la reddition de Comptes et médiation pénale, Aminata Touré, Haut représentant du président de la République Bassirou Diomaye Faye dit être contre ce processus. Car selon elle, ce sera trop facile. « Je ne suis pas d’accord sur ce point et depuis 10 ans je le dis. Ce sera trop facile. Cela veut dire que si vous nommez une personne et qu’elle détourne 50 milliards, si on l’attrape, elle peut proposer de rendre 30 milliards et s’en sortir ainsi. Les gens en feraient un métier si tout se terminait par une médiation pénale. Même la loi ne dit pas cela », a-t-elle déclaré.



Sur ce, elle a proposé de remettre d’abord les mis en cause à « la justice et ensuite récupérer l’intégralité de l’argent. »