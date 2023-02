Recours de D-Média contre le CNRA: la Cour suprême va trancher mercredi prochain

Le 23 février 2023, la Cour suprême va statuer sur le recours de D-média contre le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra). Bougane Gueye Dani, avait saisi ladite juridiction, pour abus, après que Babacar Diagne et son équipe ont interdit à Ahmed Aidara, la présentation des revues des titres et de presse sur Sen Tv et Zik Fm.



Voice ce que Babacar Diagne et le CNRA reprochaient au groupe D-Média: "Ahmed Aïdara, depuis son retour, après les élections territoriales à l’issue desquelles il a été élu maire de la ville de Guédiawaye, ne cesse de faire sa promotion et de son bord politique et de dénigrer le côté opposé ou des citoyens aussi bien dans les revues des titres que dans les revues de presse".





La Chambre administrative de la Cour suprême va trancher mercredi prochain...