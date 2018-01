Recouvrement de 200 milliards dans la traque : Macky confirme les propos de Mimi Touré à des proches

A quelques minutes de son discours à la Nation du 31 décembre 2017, le président Macky Sall recevant des responsables de son parti dont Mimi Touré, a confirmé la déclaration de cette dernière à propos du montant recouvré dans la traque des biens mal acquis. D'après les sources du journal L'As, Macky aurait confié à ses proches collaborateurs que la reddition des comptes a permis de financer le Puma, le Pudc et le programme des bourses familiales.



Selon le chef de l'Etat, la traque aurait produit plus de 200 milliards si, en plus des 152 milliards FCFA mentionnés dans le communiqué publié par le gouvernement la semaine dernière, on intégrait les valeurs des entreprises Ahs, Abs, les appartements d’Eden Rock sans compter les procédures en cours.

Macky Sall, qui affirme que la traque des biens mal acquis a été une réussite, a ensuite invité les responsables de son parti à être à l'aise sur la question, parce que dit-il "C’est la bonne gouvernance qui a permis de financer les programmes comme le Puma, le Pudc, les bourses familiales"