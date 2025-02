Recrudescence des accidents : Y. Diémé promet d’accélérer l'application des recommandations des Etats généraux des Transports

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA), Yankhoba Diémé, s'est exprimé après les récents accidents survenus au Sénégal. Il exhorte les conducteurs à faire preuve de discipline et annonce l'accélération de l’application des recommandations issues des Etats généraux des Transports publics pour lutter contre les accidents de la circulation.« C’est la semaine la plus douloureuse depuis ma prise de fonction au niveau du MITTA. Je le dis avec beaucoup de compassion pour les victimes et leurs familles. Je renouvelle mes condoléances ainsi que celles du chef de l’État, celles du peuple sénégalais à l’endroit de toutes les victimes de ces accidents de la circulation notés ces derniers jours », a-t-il déclaré en marge d’une visite de chantiers du projet autoroutier Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.Le ministre a rappelé que souvent, quand cela arrive, les « gens prennent avec une fermeté des engagements ». « Ce n’est pas le moment des engagements. Il faut travailler drastiquement à stopper cette hémorragie », a-t-il dit.Mais, poursuit-il, il faut un « garrot à toute hémorragie en attendant de soigner, en attendant la thérapie ». « C’est la raison pour laquelle je n’ai pas d’autres engagements à prendre au-delà d’accélérer l’application des recommandations des Etats généraux parce que les solutions sont là-bas », a ajouté Yankhoba Diémé.D’après M. Diémé, le travail de relecture des Etats généraux est fini. « Ça peut paraître théorique au moment de la douleur si j’évoque cela mais nous travaillons davantage à mettre l’accent sur les mesures structurelles et pas seulement conjoncturelles », a-t-il assuré.Face à la recrudescence des accidents de la route, le ministre en charge des Transports terrestres et aériens a invité les conducteurs à la discipline.« Nous appelons tous les conducteurs à la discipline. Il faut savoir que toutes les mesures qui sont en train d’être déroulées du jakartaman jusqu’au pilote de l’avion, aucune n’est à minimiser », a-t-il, souligné, encourageant fortement l’enrôlement des conducteurs de motos. Il s’agit, selon lui, d’une mesure de sécurité.