Recrutement de 2000 enseignants, gestion de l’hôpital de Ziguinchor… : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement

RECRUTEMENT DES 2000 ENSEIGNANTS ET PUBLICATION DE LA LISTE DES ENSEIGNANTS RECRUTÉS :



Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, depuis plusieurs semaines nombreux sont les enseignants qui m'interpellent sur le recrutement des 2000 enseignants. Ces enseignants m'ont fait part d'un certain nombre de préoccupations que je partage avec vous afin que vous apportiez des explications.



Des enseignants disent être allés à la fenêtre de recherche sur la liste des inscrits dans le site Mirador (espace recrutement). Ils disent que beaucoup de candidats recalés ont trouvé qu'ils ont été remplacés par d'autres.



Monsieur le ministre de l'éducation les informations personnelles (numéro CNI, numéro de téléphone et date de naissance) de certains enseignants ont-elles été attribuées à d’autres ? Est-ce vrai que plusieurs candidats sur le site ont le même numéro de CNI ? Ainsi ces enseignants me disent qu'ils ont vu des cas de numéro de CNI attribués à cinq voire 8 personnes sur votre site ce qui a suscité leur trouble et des questionnements.



Ces enseignants disent que depuis quelques jours cette fenêtre de vérification n'est plus accessible. Est-ce le cas et pour quelles raisons ?



Monsieur le ministre, le 24 janvier 2025 votre directeur des ressources humaines Monsieur Serigne Souhaibou Badiane sur la RTS s'exprimait ainsi :

"Nous recrutons des professionnels (...). Cette fois-ci c'est un recrutement direct. Nous avons besoin de professionnels qui peuvent être vraiment utiles dès leur recrutement. Le premier critère pour nous c'est l'expérience dans l'enseignement. Nous voulons vraiment recruter des enseignants pas des élèves maîtres, pas des élèves professeurs. Pour avoir une chance d'être recruté il faut d'abord être enseignant ou avoir un diplôme d'enseignement. Si jamais peut-être ces critères ne nous permettent pas de recruter c'est en ce moment qu'on va vers ce qu'on appelle des diplômes académiques simplement".



Monsieur le ministre est-ce vrai que des enseignants titulaires de diplôme professionnel en enseignement ont été recalés et que des titulaires de diplôme académique (Baccalauréat) et sans expérience ont été recrutés ?



Monsieur le ministre, pouvez-vous publier la liste des 2000 enseignants recrutés avec les diplômes dont ils sont détenteurs ?



SITUATION GRAVE DE L'HOPITAL RÉGIONAL DE ZIGUINCHOR ET DEUX MOIS SANS PASSATION DE SERVICE



Monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale, l'hôpital régional de Ziguinchor a un nouveau directeur nommé le 12 mars 2025. Jusqu'à aujourd'hui 06 mai 2025 - presque deux mois - il n'a pas encore pris fonction. Le 26 mai 2021 un directeur avait été nommé à la tête de l'hôpital régional de Ziguinchor et il a pris fonction le 10 juin 2021 soit quinze (15) jours. Que se passe-t-il Monsieur le ministre pour que cela prenne deux mois pour qu'un nouveau directeur d'hôpital puisse entrer en fonction ?



Monsieur le ministre, la prise de fonction du nouveau directeur est d'autant plus urgente que la situation de l'hôpital régional de Ziguinchor est plus que critique. En effet :

- bloc opératoire fermé

- service d'anesthésie réanimation fermé

- labo fermé pendant deux jours

- comptabilité des matières qui n'a plus de matière à donner (les chefs de services et leurs majors et leurs personnels qui se cotisent pour acheter les produits d'entretien)

- service national des ASP qui a déserté l'hôpital régional à cause de 46 mois non payés pour un montant de 92 millions de francs CFA



Monsieur le ministre, quand le nouveau directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor va-t-il prendre service ?

Monsieur le ministre, l'état actuel du CHR de Ziguinchor nécessite un réel accompagnement du nouveau directeur nommé, sans cela, il ne pourra pas relever la structure. Il faut l'augmenter la subvention accordée à l'hôpital régional, la mise à disposition d'un BCI (Budget Consolidé d'investissement) conséquent pour régler les problèmes de la structure.



DYSFONCTIONNEMENTS GRAVES DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ SÉNÉGALAIS ENTRE 19h et 06h :



Monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale, vous avez dit récemment : "Il y a trop de morts entre 19h et 6h dans les hôpitaux publics". Cette situation alarmante de notre système de santé mérite une lecture fine pour des réponses urgentes afin de ne pas aboutir à une incrimination du personnel de santé de garde.



"trop de morts entre 19h et 6h dans les hôpitaux publics" du Sénégal est surtout le résultat d’une mauvaise organisation structurelle et d’un manque flagrant de ressources humaines, dont le ministère de la santé que vous avez hérité porte une grande part de responsabilité.



Monsieur le ministre, nos services de santé qui fonctionnent par exemple en journée avec cinq (05) médecins et cinq (05) à six (06) infirmiers se retrouvent la nuit avec un seul médecin de garde et un ou deux infirmiers. Une telle disproportion dans l’encadrement nuit forcément à la qualité des soins et met les patients en danger. Ce déficit d’effectifs est le reflet d’un manque de recrutement et d’anticipation des besoins en personnel qualifié. Le manque de personnel est tel que dans tous les services où vous allez la nuit, ce sont des médecins en cours de spécialisation qui font la garde, qui sont chirurgiens, qui sont gynécologues, qui sont anesthésistes réanimateurs, qui sont.... exploités sans revenu consistant, avec des volumes de travail importants.



Monsieur le ministre, est-il prévu un recrutement d'urgence de personnel de santé ? Quelle mesure avez-vous prise pour améliorer les conditions des médecins en spécialisation, des internes et des médecins en général ?



Monsieur le ministre, certains services d’urgence ou même des services spécialisés sont confiés à des étudiants en 6e ou 7e année de médecine. Bien que ces braves étudiants soient souvent motivés et débrouillards, il est inacceptable de les charger seuls de la gestion de patients parfois complexes, sans encadrement suffisant. Un service d’urgence devrait être dirigé par un médecin urgentiste, ou à défaut, par un anesthésiste-réanimateur. Ces étudiants, qui n’ont pas encore achevé leur cursus, ne sont ni légalement ni techniquement préparés à porter cette responsabilité. Monsieur le ministre, quand allez vous prendre des mesures pour que les gardes dans nos structures de santé ne soient pas confiées qu'aux étudiants et aux stagiaires ?



Monsieur le ministre, au manque d’expérience des étudiants et des stagiaires s’ajoute le fait qu’ils se heurtent à l’indisponibilité des examens complémentaires et des moyens logistiques essentiels, surtout la nuit : pas d’ECG dans certains services d’urgence, absence de scopes de surveillance, pas de pousse-seringues électriques, ni même parfois de solutés ou de cathéters. Ce sont les familles des malades qui doivent sortir en pleine nuit acheter ces fournitures pour que le patient puisse être pris en charge. Avez-vous un plan d'équipement de nos structures de santé ?



GMS