Recrutement de Sénégalais pour aller combattre: l’Ambassade d’Ukraine dément et parle de manipulation

Après le tollé suscité par l'appel à candidature publié sur leur site officiel et leur page Facebook pour inviter les Sénégalais qui le veulent à aller combattre contre les Russes, l'Ambassadeur de l'Ukraine a Dakar a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et invité à retiré ladite publication.



Ce dimanche 06 mars, l'Ambassade d'Ukraine au Sénégal s'est fendu d'un communiqué pour tenter d'expliquer le sens de leur appel de leur message. "Lorsque le Président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a annoncé, le dimanche 27 février dernier, la création d'une Légion internationale et lancé un appel aux citoyens de pays étrangers et à toutes bonnes volontés éprises de Paix et de Justice à venir combattre aux côtés de l'Armée ukrainienne contre l'armée d'occupation russe, cet appel légitime du Gouvernement ukrainien a été relayé par toutes nos représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde", explique le service de presse de l'Ambassade d'Ukraine à Dakar.



Qui, dit regretter "l'incompréhension suscitée auprès des autorités sénégalaises par cet appel du Gouvernement ukrainien", relayé par son ambassade à Dakar. Ce n'est pas tout, l'Ambassade d'Ukraine accuse les médias sénégalais d'avoir fait dans la désinformation dans cette affaire. "L'Ambassade d'Ukraine appelle les médias sénégalais à ne pas politiser ou manipuler des informations dont l'origine dans de nombreux cas ne fait pas de doute", lit-on dans le document.



Qui s'exclame: "L'Ambassade ne recrute pas de mercenaires ! Nous promouvons ceux qui exercent leur droit constitutionnel de protéger les valeurs démocratiques dans le monde".



L'Ambassade assure que "l'Ukraine respecte strictement la législation nationale de la République du Sénégal et n'agira en aucune manière à son encontre".



A l'évidence, des Sénégalais ont bien répondu à l'appel de l'Ambassade d'Ukraine pour aller combattre contre la Russie. 36 candidatures ont même été déjà enregistrés. Ce que l'Ambassadeur a confirmé à nos confrères de Dakar Actu en milieu de semaine. L'on se demande alors en quoi consiste la manipulation et la désinformation dans le traitement de cette affaire par les médias sénégalais.