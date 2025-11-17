Recrutement militaire : le Sénégal revoit la fourchette d'âge à la hausse passant de 19-23 ans à 18-28 ans

Autres articles
-
Crise institutionnelle : le bureau politique de Pastef va demander une audience au Président Diomaye
-
Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou : Jérôme Bandiaky, premier suspect inculpé et placé sous mandat de dépôt
-
Crise politique : Ibrahima Cissokho exhorte les dirigeants à se concentrer sur les urgences nationales
-
Mali: face à la crise provoquée par les jihadistes, les opposants appellent au réveil, le régime à l'unité
-
Cheikh Ba, président de l’UMS : « le Procureur de la République n’est pas dans une action politique politicienne »