Recrutement militaire : le Sénégal revoit la fourchette d'âge à la hausse passant de 19-23 ans à 18-28 ans

Un décret présidentiel, signé le 30 octobre 2025 par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a modifié les conditions d'âge pour intégrer l'armée sénégalaise. La fourchette d'âge a été élargie, passant de 19-23 ans à 18-28 ans.

div id="taboola-below-article-thumbnails">