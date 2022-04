Recrutements Guy Marius et Omar Touré: les élus BBY de la mairie de Dakar accusent Barthélémy Dias de violer la loi

Les élus de la coalition BBY à la ville de Dakar surveillent le maire Barthélémy Dias comme du lait sur le feu. A travers un communiqué, ils fustigent la gestion du nouvel édile de la ville de Dakar.



« Les collectivités territoriales sont des démembrements de l'Etat, donc soumises aux lois en vigueur. Le décret n°2020-30 du 08 janvier 2020 fixant les organigrammes types des collectivités territoriales ne prévoit pas ces postes (ceux octroyés à Seydina Omar Touré et Guiy Marius Sagna); ce que le maire Barthélémy DIAS n'ignore pas, car il a reçu depuis le 18 février 2022 une lettre circulaire qui l'invite à appliquer ledit décret. Nous dénonçons ces actes fermement, car non-conformes à la loi, et nous lui demandons d'appliquer dans les meilleurs délais le nouvel organigramme », ont-ils renseigne.



En ce qui concerne la gestion des ressources de la mairie, les élus de BBY précisent que la promptitude du maire à réaménager le budget primitif les rend sceptiques. « Des virements à hauteur de 1 500 000 000 F plus une augmentation de la rubrique de la participation diverse 500 000 000 F et des dépenses diverses 300 000 000 F. Nous interpellons le préfet sur ces actes nébuleux qui ressembleraient plutôt à une mobilisation de fonds de campagne électorales, indique le document », dénoncent-ils.



Poursuivant, Ibrahima Fall et Cie demandent à l'Etat d'agir pour faire appliquer l'annulation du bureau municipal de la ville de Dakar. Suite à la saisine du Réseau de veille et d'alerte et du conseil sénégalais des femmes, la Cour d'Appel de Dakar a prononcé le 19 avril 2022 l'annulation du bureau municipal de la ville de Dakar. Par conséquent, le maire Barthélémy DIAS est attendu sur la formation d'un nouveau bureau qui respecte la parité dans la désignation des adjoints aux maires, informe le communiqué rapporté par L'AS.