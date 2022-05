Reçue par Macky Sall, Marie Khémesse Ngom Ndiaye réaffirme son engagement à mettre en œuvre la politique sanitaire

« La nouvelle Ministre de la santé et de l'action sociale a été reçue cet après-midi par le Président Macky SALL. Marie Khémesse Ngom Ndiaye réaffirme son engagement à mettre en œuvre la politique sanitaire du Sénégal à travers des orientations stratégiques», informe la présidence de la République sur sa page Facebook.



"J'ai reçu les orientations de son excellence le président Macky Sall. Des orientations qui vont sur trois dimensions : l'environnement de travail, les équipements et infrastructures mais également les ressources humaines. Sur ces trois dimensions, il va falloir des renforcements. Mais surtout améliorer la qualité de tout ce qui se faisait", a-t-elle déclaré sur la Rts.



Selon elle, l'accent sera mis beaucoup plus dans la prévention. Marie khémesse n'a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles des victimes, à l'entame de son propos.

Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ancienne directrice de la santé publique, a été nommée jeudi, ministre de la Santé, en remplacement de Abdoulaye Diouf Sarr. Cela fait suite à des séries d'incidents dont le cas récent a coûté la vie à 11 nouveau-nés à l'hôpital de Tivaouane.

