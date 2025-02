Redressement économique : Ousmane Sonko annonce la première rencontre entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, le jeudi 27 février 2025

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a annoncé ce mercredi 19 février en Conseil des ministres la tenue de la première rencontre entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, le jeudi 27 février 2025, en vue d’assurer la mobilisation de l’ensemble des forces vives de la Nation dans l’œuvre de redressement économique et financier du pays.



"Cette rencontre, qui constituera le point de départ d’un dialogue inclusif, franc et patriotique", indique Sonko, "réunira autour du Gouvernement, les syndicats, les organisations d’employeurs et de la société civile, les Institutions de la République, les dirigeants d’entreprises, des organismes nationaux, des associations et des amicales".



Il a également relevé qu’au-delà de l’amélioration de la gouvernance budgétaire et financière des deniers publics, le Gouvernement entend mettre en œuvre les mesures correctives requises à court terme, portant sur la rationalisation des dépenses publiques et la réduction du train de vie de l’Etat.



Conformément aux directives du chef de l’Etat, il a instruit le ministre des Finances et du Budget de prendre les dispositions appropriées en vue de la mise en œuvre diligente des mesures correctives requises, sans délais, aux fins de rendre opérationnelles lesdites recommandations. Dans ce cadre, il conviendra d’accorder une attention particulière à l’intégrité et à la transparence des processus décisionnels et des relations fonctionnelles au sein des régies financières.